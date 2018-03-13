На Кубани объявили конкурс на включение молодежи в кадровый резерв

Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края объявил конкурс на включение в кадровый резерв для замещения вакантных должностей государственной гражданской службы.

Руководитель департамента Юрий Волков рассказал, что в ведомстве ведется целенаправленная кадровая политика по отбору и назначению на должность наиболее инициативных молодых людей, которые не равнодушны к судьбе Кубани и обладают необходимыми профессиональными компетенциями в сферах госуправления, развития инвестиций, МСП и инноваций, проектного управления.

Прием документов на конкурс будет открыт в Краснодаре с 15 марта. Документы можно предоставить по 4 апреля включительно по адресу: улица Красная, 57, 2-й этаж, кабинет 15 (отдел по вопросам государственной службы, кадров и делопроизводства департамента), с 14:00 до 17:30 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней. В пятницу — с 14:00 до 16:30. Телефон — 251-75-44.

Примерная дата проведения конкурса — 24 апреля, сообщается на сайте департамента.

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