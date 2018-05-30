На Кубани пилоты Су-25СМ отработали приемы боя над морем

30 мая в 17:39

Также летчики совершенствуют навыки полетов без видимых ориентиров и наземных радиотехнических средств аэронавигации.

Пилоты штурмовой авиации Южного военного округа приступили к выполнению плановых полетов над морской акваторией в Краснодарском крае.

Полетные задания включают элементы сложного пилотажа, тактические приемы воздушного боя с применением наступательных и оборонительных маневров, предназначенных для перехвата и уничтожения высокоманевренных пилотируемых и беспилотных средств на средних и малых высотах, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник