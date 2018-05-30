На Кубани пилоты Су-25СМ отработали приемы боя над морем

30 мая в 17:39
Также летчики совершенствуют навыки полетов без видимых ориентиров и наземных радиотехнических средств аэронавигации.
Пилоты штурмовой авиации Южного военного округа приступили к выполнению плановых полетов над морской акваторией в Краснодарском крае.
Полетные задания включают элементы сложного пилотажа, тактические приемы воздушного боя с применением наступательных и оборонительных маневров, предназначенных для перехвата и уничтожения высокоманевренных пилотируемых и беспилотных средств на средних и малых высотах, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
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