На Кубани после травмирования туристов током во время катания на парашюте возбудили дело

Уголовное дело возбудили в отношении 44-летнего мужчины. Его подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителя.

По версии следствия, на пляже в поселке Джубга 22 сентября около 18:00 мужчина оказывал услуги по катанию на парашюте молодой паре.

Во время буксировки парашюта отдыхающих сильным порывом ветра откинуло на линию электросети. В результате они получили электротравмы и упали на землю. Потерпевшим оказали медицинскую помощь.

Следователь провел осмотр места происшествия и судна. Допросили очевидцев, пострадавших и подозреваемого.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

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