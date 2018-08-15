На Кубани произошла авария с пятью машинами, погиб четырехлетний мальчик

Еще шесть человек пострадали. ДТП произошло 15 августа в 16:10 на 1421-м километре трассы Джубга — Сочи» в районе села Молдовановки.

По предварительным данным, водитель автомобиля Lada из Орловской области допустил столкновение с впереди движущимся попутным Honda из Московской области. От удара Honda вынесло на встречную полосу, где он столкнулась с автомобилем Mazda из Ставропольского края. После этого Mazda столкнулся с Chevrolet из Брянской области, а Chevrolet ударил стоящую на обочине Kia, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате ДТП от полученных травм на месте скончался четырехлетний мальчик, находящийся в автомобиле Mazda. Еще шесть человек, включая девятилетнего ребенка, доставлены в медицинское учреждение для осмотра и установления степени тяжести полученных травм.

На место выехали сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа. В настоящее время на месте работают два наряда ДПС, которые регулируют движение для минимизации заторов.

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