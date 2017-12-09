На Кубани прокуратура заставила лечиться больного туберкулезом мужчину

Краснодарец с 2016 года стоит на учете в Клиническом противотуберкулезном диспансере.

С февраля 2017 года он прервал основной курс лечения и в нарушение действующего законодательства стал уклоняться от лечения.

Чтобы предотвратить распространения туберкулеза прокурор округа предъявил административное исковое заявление о принудительной госпитализации мужчины. Суд согласился на это требование, краснодарец отправился в больницу, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодраского края.

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