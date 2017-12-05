На Кубани проведут эксперимент по внедрению индексного страхования полей

Национальный союз агростраховщиков разработал проект специальной программы по страхованию отдельных полей с элементами индексного подхода.

Помимо Кубани в качестве приоритетных будут рассматриваться и другие аграрные регионы РФ.

«НСА предлагает апробировать эту программу в качестве пилотного проекта в нескольких регионах, чтобы затем использовать этот опыт в повсеместной практике», — отметил президент союза Корней Биждов.

По его словам, индексное страхование позволяет упростить процесс заключения договоров и подтверждения страховых случаев, так как при нем не требуются непосредственные выезды страховщиков и экспертов, нет необходимости оценивать соблюдение фермерами требований агротехнологий.

«Все это также позволяет снизить расходы на сопровождение договоров страхования, а соответственно, и стоимость полиса для аграриев. Кроме того, это позволяет страховать некрупные и расположенные на большом расстоянии хозяйства, при классическом страховании которых расходы на сопровождение могут быть слишком велики», — отметил президент союза.

Индексное страхование — это альтернативная традиционной мультирисковой форма страхования, при которой выплата аграрию производится не на основе оценки конкретного ущерба в поле, а на основании определенных расчетных данных (индекса), основанных на показателях погоды (температура, осадки), вегетации растений (NDVI), средней районной урожайности. На сегодняшний день индексное страхование сельхозрисков развито за рубежом: в США (индексы погоды и урожайности), Индии (индексы погоды), Испании и Мексике (NDVI), в Китае, Канаде и других странах, где оно применяется не как замена, а наряду с классическим мультирисковым страхованием.

Рынок агрострахования в 2017 году показал на Кубани резкий спад из-за смены принципов господдержки, рассказал президент НСА Корней Биждов. В конце 2016 года приняли решение о введении единой субсидии.

«Если раньше распределение денег шло под конкретные программы (например, на агрострахование в среднем выделяли около 5 млрд рублей), то сейчас в каждый субъект федерации переводят общую сумму на развитие сельского хозяйства. По сути, региональная сфера АПК стала перед выбором: потратить часть денег на агрострахование, или финансировать посевные и уборочные кампании, ГСМ, семена, сельхозтехнику, поддержку племенного животноводства, погектарную поддержку, начинающих фермеров. Естественно, выбор пал не на страхование. Именно это в большей степени способствовало снижению объемов рынка», — отметил он.

Национальный союз агростраховщиков (НСА) — единое объединение страховщиков агропромышленного комплекса. НСА создали в 2007 году. С 2016 года членство в Национальном союзе агростраховщиков является обязательным для страховых компаний, заключающих договоры агрострахования с государственной поддержкой, сообщает РБК.

Вернуться на ленту

Источник