На Кубани с 26 по 28 ноября проведут «Дни Швеции»

Бизнес-делегацию, которая посетит Краснодарский край, возглавит посол Швеции в РФ Петер Эриксон.

«Дни Швеции» организовало посольство вместе с администрациями края и Краснодара. В краевом департаменте инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства сообщили, что запланированы официальные, деловые и культурные мероприятия.

В составе бизнес-делегации — представители ведущих шведских компаний, работающих на российском рынке. Среди них производители оборудования для сельского хозяйства, строительства, ЖКХ, энергетики, телекоммуникаций.

«Интерес шведских компаний к Краснодарскому краю высок. В делегацию войдут 13 крупных шведских компаний, работающих в России. Цель мероприятия — познакомить кубанцев со шведской культурой и инновационными решениями иностранных компаний, а также встретиться с руководством региона, чтобы лучше понять, как мы можем укрепить сотрудничество в будущем», — сказал Эриксон.

Запланирована Биржа деловых контактов. Кубанские бизнесмены смогут провести переговоры с представителями шведских компаний.

Культурная программа включит театрализованные представления по мотивам шведских детских книг и показы фильма. Планируется, что 27 ноября стартует фестиваль шведских короткометражек, который продлится до января. А 28 ноября для студентов Кубанского государственного университета организуют презентацию стипендиальных возможностей для обучения в университетах Швеции. Советник по СМИ посольства Швеции, писатель и журналист Пер Энеруд прочтет лекцию об истории журналистики в королевстве.

Швеция входит в десятку крупнейших стран-инвесторов в российскую экономику. По данным Центробанка, сумма чистых прямых инвестиций Швеции в Россию с 2007 года по первый квартал 2017 года составила 9,1 млрд долларов.

На Кубани работают четыре крупные компании со шведским капиталом. Это региональный офис Tetra Pak, магазины H&M и Askona, сервисный центр Oriflame, а также несколько официальных дилеров и дистрибьюторов шведских компаний.

«Дни Швеции» проводили на Кубани в 2000, 2005 и 2012 годах, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», перед началом индивидуальных встреч пройдет семинар «12 шведских идей для Краснодарского края: как построить будущее, опираясь на существующие ресурсы» и презентации шведских компаний. На семинаре представят комплексные инфраструктурные решения (умные города), шведский опыт в энергосбережении, биоэнергетике, управлении отходами и других сферах.

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