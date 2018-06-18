На Кубани собрали около 500 тонн клубники

В 2018 году в крае урожай ягоды увеличился на 27%. В 2017 году в регионе было собрано 356 тонн клубники.

В регионе подвели предварительные итоги сбора клубники. Высокий урожай стал возможен благодаря хорошим погодным условиям, а также внедрению новых перспективных сортов культуры, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе краевого минсельхоза.

Цифра в 500 тонн — не окончательная, так как в отдельных хозяйствах Кубани выращивают ремонтантные сорта ягоды. Там продолжат сбор урожая до сентября.

В целом уборка плодово-ягодных культур на Кубани продолжается: уже приступили к массовому сбору малины, на очереди — яблоки и персики.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в садах Туапсинского района приступили к сбору персиков.

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