На Кубани средняя зарплата выросла на 9% за год

По данным Краснодарстата, на февраль текущего года среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций составила 30,9 тыс. рублей.

По сравнению с январем 2018 года она увеличилась на 0,8%, с февралем 2017 года выросла на 11,4%.

Наиболее высокая зарплата в феврале этого года сложилась у работников организаций, занятых финансовой и страховой деятельностью — в 1,9 раза выше среднекраевого уровня, добычей полезных ископаемых — выше в 1,5 раза, деятельностью в области информации и связи — в 1,4 раза.

Ниже среднекраевого уровня зафиксирован показатель в организациях сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства — в 1,4 раза, в гостиницах и предприятиях общественного питания, в организациях, занятых водоснабжением, водоотведением, организацией сбора и утилизации отходов, деятельностью по ликвидации загрязнений — в 1,3 раза.

В обрабатывающих производствах наиболее низкий уровень заработной платы отмечен на предприятиях, занятых производством кожи и изделий из кожи, производством одежды — в 2,2 раза, обработкой древесины и производством изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производством изделий из соломки и материалов для плетения — в два раза, производством мебели — в 1,9 раза, сообщает пресс-служба Краснодарстата.

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