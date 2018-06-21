На Кубани стартовал прием заявок на конкурс «Курортный Олимп — 2018»

В этом году список номинаций увеличился до 17. За звание лучших теперь будут бороться муниципальные и санаторные пляжи. Выберут также самое важное туристическое событие года. Вернули привычные номинации «Детская здравница» и «Кемпинг».

В конкурсе могут участвовать практически все: частные предприниматели, небольшие и крупные компании, физические лица и даже журналисты, которые рассказывают о курортном потенциале Кубани.

Как заполнить форму и какие документы необходимо предоставить, рассказано на официальном сайте министерства курортов.

Наградят победителей конкурса в ноябре. В 2017 году «Курортный Олимп» покорили более 35 участников. Всего уже заявки подали больше 100 предприятий санаторно-курортной отрасли региона.

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