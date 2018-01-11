На Кубани в 2017 году потребление электроэнергии увеличилось на 0,1%

В Краснодарском крае потребление электроэнергии с января по декабрь составило 26,9 млрд кВт/ч.

Электростанции Кубани в 2017 году выработали 11,5 млрд кВт/ч электроэнергии. Это на 2,9% меньше выработки в 2016 году.

Потребление электроэнергии в краевой энергосистеме в декабре составило 2,3 млрд кВт/ч. Показатель на 14,3% меньше объема потребления за тот же период позапрошлого года. Специалисты объясняют снижение потребления в кубанской энергосистеме аномально теплой погодой в декабре.

Выработка электроэнергии электростанциями края в декабре составила 1,07 млрд кВт/ч. Это на 11,4% меньше, чем в декабре 2016 года, сообщает пресс-служба Регионального диспетчерского управления энергосистемы Краснодарского края и Республики Адыгея.

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