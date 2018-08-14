На Кубани в 2018 году аграрии планируют собрать 45 тыс. тонн арбузов

По прогнозам специалистов, из-за благоприятных погодных условий урожай ожидается на 10-15% выше, чем в 2017 году.

По данным краевого министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности на 14 августа, в сельхозорганизациях и КФХ края собрали около 20 тыс. т арбузов.

В 2017 году на Кубани урожай достиг 42 тыс. т, из которых 6 тыс. т или 10% было экспортировано. Большую часть продукции закупили Латвия и Беларусь.

Краснодарский край занял четвертое место в России по объему экспорта арбузов. По сведениям единого информационного портала «Экспортеры России», по итогам 2017 года Кубань экспортировала около 7,2% от общего объема вывезенной агрокультуры, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в августе в станице Тамань прошел фестиваль бахчеводов «Арбузный рай».

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