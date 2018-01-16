На Кубани в 2018 году достроят новый цех на крахмальном заводе «Гулькевичский»

Соглашение о реализации первой очереди проекта подписали в 2016 году на форуме в Сочи.

Завод первым в России освоит промышленное производство мальтодекстрина. Ожидается, что новый цех будет выпускать 80 т этого продукта европейского качества в сутки.

Мальтодекстрин используют в пищевой и текстильной промышленности, фармацевтике, косметологии, он относится к натуральным экопродуктам, спрос на которые устойчиво растет, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

«Ввод в эксплуатацию нового цеха позволит региону более активно участвовать в формировании крахмало-паточного рынка России, а также выйти с новым продуктом на европейский рынок», — отметили в краевом департаменте инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства.

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