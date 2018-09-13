На Кубани в 2018 году собрали больше 10,4 млн тонн зерна

В крае подводят экономические итоги. В этом году установлены рекорды во многих основных отраслях.

Эксперты отметили высокое качество пшеницы и ячменя. Помимо этого, на Кубани развивается медицина. В больницах каждые сутки врачи проводят больше 1 тыс. операций.

Много средств власти края вкладывают и в будущее региона — школьников. В этом году открыли пять новых школ. До конца 2018 года откроется еще столько же.

В сфере строительства край считается одним из лидеров страны. В этом году ввели в эксплуатацию 2 тыс. кв. м жилья. Ведется работа практически в каждом городе и районе. Рабочие уже успели отремонтировать больше 650 км трасс разного значения.

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