На Кубани в январе ввели в эксплуатацию 14 долгостроев

Об этом на заседании межведомственной комиссии по оказанию содействия в защите прав обманутых дольщиков сообщил первый вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко.

Заместитель главы региона отметил позитивную динамику в решении проблемы долгостроев.

«Только за месяц удалось ввести в эксплуатацию 14 объектов с превышением сроков исполнения обязательств более чем на девять месяцев. Введены в эксплуатацию два долгостроя — 16-й литер ООО «Таурас-96» и долгострой «со стажем» на Дмитриевской Дамбе», — сказал Алексеенко.

По его словам, количество проблемных застройщиков уменьшилось с 98 до 87.

«По прогнозам, в первом квартале текущего года будут решены проблемы еще по пяти объектам, находящимся в федеральном реестре. До мая планируем сократить количество долгостроев на 50 объектов», — отметил он.

Андрей Алексеенко подчеркнул, что на целом ряде объектов требуется повышенное внимание. В их числе «Стройинвест» (Геленджик), «ЮФК» (Туапсинский район), «Анапский проект» (Анапа), «Сафи», «Зодчий», «Ида» (Сочи), «Радуга», «Юг Стройка», «Капитель», «Контакт» (Краснодар).

По большинству объектов инвесторы уже найдены, на некоторых возобновлены строительные работы. Наиболее сложная ситуация на объектах застройщиков ООО «Юг Стройка» и ООО «Анапский проект».

«Мы должны четко понимать механизм решения проблемы и сроки. Отговорки о поиске инвестора не принимаются. На протяжении двух лет мы их слышим в качестве оправдания бездеятельности. Также хотел бы отметить, что наличие возбужденного уголовного дела и избрание меры пресечения в отношении нерадивых застройщиков — не повод останавливать стройку. В этом вопросе у нас полное взаимопонимание с правоохранительным блоком», — цитирует вице-губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.

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