На Кубани за шесть лет увеличат площади виноградников до 33 тыс. га

Об этом сообщил глава управления по виноградарству министерства сельского хозяйства Краснодарского края Олег Толмачев.

По его словам, увеличение площади виноградников позволит обеспечить собственным сырьем производителей Кубани.

«В этом году на переработку поступило более 190 тыс. т винограда. Это высококачественное сырье со средней сахаристостью 20,7%. Для того, чтобы обеспечить собственным сырьем производителей винодельческой продукции края, нам необходимо более 330 тыс. т винограда», — сказал Толмачев.

Он пояснил, что получить такой урожай можно, если увеличить площади виноградников до 33 тыс. га. Край ставит такие планы на ближайшие пять-шесть лет, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 2017 году на Кубани высадят около 4,4 млн саженцев винограда.

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