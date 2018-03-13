На Кубани застройщика будут судить за мошенничество на 45 млн рублей

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в марте направили в суд.

По данным следствия, 46-летний краснодарец, являясь директором строительной компании, убедил граждан вложить деньги в долевое строительство. Он получил от 17 граждан более 27 млн рублей и распорядился ими по собственному усмотрению. Дома, по указанным в договорах адресам, в срок достроены не были, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Полицейские установили, что злоумышленник причастен к аналогичным преступлениям на территории Славянского района. Там ущерб от его действий составил более 17 млн рублей. Общий ущерб по делу — около 45 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело мошенничестве. Расследование завершено, материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направили в суд. Обвиняемому грозит до десяти лет лишения свободы.

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