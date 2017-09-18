На «Кубанской ярмарке» в Краснодаре впервые пройдут конные выступления

«Кубанская ярмарка» будет работать в выставочном центре «Экспоград Юг» с 20 по 24 сентября.

Площадь самой масштабной в крае сельхозэкспозиции пришлось увеличить. Желающих принять участие в выставке-продаже в этом году прибавилось. В «Экспоград Юг» привезут свои товары более 1,2 тыс. фермеров со всей Кубани и соседних регионов. На прилавках будут мясо, рыба, овощи и фрукты, мед и разные сорта чая. Посетители смогут приобрести продукцию по ценам производителей.

Ярмарка будет работать четыре дня. Организаторы обещают порадовать гостей не только разносолами, но и культурной программой.

«В этом году будут впервые продемонстрированы конные выступления на открытом манеже с трибунами, все для наших гостей. И, конечно, не оставим без внимания наших юных гостей. Будет открыта школа для юных фермеров, где будут демонстрироваться технологии», — рассказал заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Коробка.

Чуть позже фуры с лучшей кубанской продукцией отправятся в Москву. С 28 сентября по 1 октября в столице пройдут «Дни Краснодарского края». Площадь Революции заставят павильонами в виде сельских домиков. Кубань представят более 70 куреней.

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