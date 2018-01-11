На Новороссийской военной базе сформировали экипаж новейшего патрульного корабля

Команда судна проекта 22160 «Василий Быков» укомплектована военнослужащими по контракту, которые прошли подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ капитан первого ранга Вячеслав Трухачев.

«На Новороссийской военно-морской базе (ВМБ) полностью завершили формирование экипажа новейшего патрульного корабля «Василий Быков»», — сказал он.

По словам Трухачева, экипаж проходит практику на кораблях Новороссийской ВМБ и готовится к освоению нового судна.

Патрульные корабли проекта 22160 предназначены для охраны морской экономической зоны. В случае военных действий призваны обеспечивать устойчивость сил и объектов флота в ходе обороны районов базирования. Могут заниматься эскортом, поисково-спасательными операциями, а также борьбой с пиратами, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Черноморский флот пополнился головным патрульным кораблем нового поколения «Василий Быков». В октябре судно доставили в Керчь для достройки и проведения заводских ходовых испытаний.

Вернуться на ленту

Источник