На платных участках трассы М4 «Дон» повысят тариф за проезд

ГК «Автодор» с 28 мая повысит стоимость проезда на платных участках автомагистрали М4 «Дон».

Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте компании.

Новый тариф является временным и продлится до 30 сентября текущего года. Повышение цен не будет равномерным. Все зависит от интенсивности потоков и длины участка. Тариф вводится в основном для легковых автомобилей, стоимость проезда для которых с 7:00 до 00:00 возрастет со 100 до 150 рублей. Как говорится в сообщении, эта мера необходима для распределения транспортных потоков и предотвращения пробок.

Нововведение не коснется Воронежской и Ростовской областей на участках с 517 км по 544 км и с 1091 км по 1119 км. Кроме того, цена на введенные с 14 мая абонементы при проезде по транспондеру T-pass на участках с 21 км по 93 км и с 93 км по 211 км не изменится, сообщает телеканал «360».

Тарифы будут приведены в соответствие с уровнем 2018 года — с учетом индексации за прошлый год. Для транспортных средств третьей тарифной группы индексируется дневной тариф только на двух платных участках 414 км — 464 км и 544 км — 633 км. Стоимость изменится на десять рублей. Для транспортных средств четвертой тарифной группы изменения произойдут на платном участке 93 км — 211 км, а также на платных участках с 414 км по 633 км. Стоимость проезда изменится на 10-30 рублей в зависимости от участка.

На других участках М-4 «Дон» стоимость проезда не изменится, сообщает пресс-служба ГК «Автодор».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Кубани первый платный участок трассы М4 «Дон» запустят в третьем квартале 2018 года. На Кубани платными станут почти 200 км трассы М4 «Дон».

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