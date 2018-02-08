На туристической выставке в Анапе презентовали брендбук курорта

В поселке Витязево 8 февраля прошел основной день международной туристической выставки «Анапа — самое яркое солнце России».

На большой форум собрались представители санаторно-курортных предприятий, туристических агентств, производители текстильной и пищевой промышленности, кубанские аграрии. Эта встреча — ключевое событие в подготовке курортного сезона. Выставка в Анапе проходит уже в 25-й раз. Место проведения выбрано не случайно, курорт давно приобрел звание жемчужины Черноморского побережья. Об этом на церемонии открытия сказал министр курортов Кубани Христофор Константиниди.

«Мы с вами слаженно работаем. Добились того, что не только сохранили турпоток, но и немного его приумножили. У нас есть, чем заняться на будущий год вместе. От нашей с вами слаженной работы, прежде всего, от предприятий отрасли, будет зависеть очень многое», — сказал Христофор Константиниди.

На выставке представлены более 200 стендов с лучшими достижениями в области отдыха и лечения. Гостям рассказали о новом стиле курорта и о том, что в приоритете для властей Анапы при подготовке к старту сезона.

«Мы зачистили все пляжные территории. Убрали все нестационарные и несанкционированные объекты. Человек, приезжая на пляж, должен чувствовать себя комфортно. Должны быть зонтики, лежаки, вода, мороженое и волейбольные площадки», — отметил глава Анапы Юрий Поляков.

Завершится выставка 9 февраля.

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