На заводе в Гулькевичах прошла конференция по повышению производительности труда

Предприятие по производству стальных конструкций приняло участие в краевой программе, направленной на повышение производительности труда и занятости населения.

В течение двух месяцев на заводе работали представители консалтинговых компаний. Весь технологический процесс был изучен с точностью до секунды.

«Группа ходила с секундомером, высчитывала время движения наших работников, пустого передвижения. Сотрудники от этого начинали суетиться еще быстрее, пустого движения создавалось еще больше. Потом им показали, что они делали и где тратили время», — рассказал генеральный директор Северо-Кавказского завода стальных конструкций Сергей Желиостов.

Чтобы избавиться от «пустого движения», сами сотрудники завода придумали специальный передвижной ящик, в котором будут храниться нужные для мастера инструменты.

«При необходимости перехода на другой объект, мы его складываем, в походном состоянии перевозим, раскладываем — и уже готовы к работе, все необходимые инструменты у нас под руками», — пояснил мастер по производству Северо-Кавказского завода стальных конструкций Владимир Владимиров.

«В период до 2025 года мы ожидаем результат. При оптимизации бизнес-процессов предприятий это минимизация затрат, сокращение цикла выпуска продукции, и как следствие — повышение прибыльности, рентабельности предприятий, конкурентоспособности, качества продукции и обеспечение безопасности рабочего персонала», — сказал начальник отдела центра компетенций в сфере производительности труда Фонда развития промышленности Краснодарского края Руслан Базитов.

В рамках бесплатного обучения предприятие получит программу дальнейшего развития с подробными рекомендациями. Кроме того, бизнес-тренеры еще в течение года будут сопровождать участников проекта, чтобы рекомендации по оптимизации выполнялись максимально эффективно.

Получить всю необходимую информацию об участии в приоритетной региональной программе «Повышение производительности труда и поддержка занятости в Краснодарском крае на 2018–2025 годах» можно на официальном сайте Фонда развития промышленности Краснодарского края.

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