Николай Долуда провел в Краснодаре заседание антинаркотической комиссии

На заседании в администрации края 21 сентября обсудили борьбу с аптеками, в которых продают лекарства с психоактивными веществами.

По последним данным, на Кубани зафиксировано больше 9 тыс. больных наркоманией. Эта цифра по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 1,5 тыс. Однако есть районы, в которых ситуация почти не меняется, во многом из-за того, что плохо ведется профилактическая работа с молодежью. Больше всего наркоманов, по данным минздрава края, в Горячем Ключе, Краснодаре, Сочи и таких районах, как Новокубанский, Кущевский и Мостовской. В докладе правоохранителей прозвучала еще одна проблема — распространение «аптечной» наркомании.

«Беда движется именно со стороны аптечной сети, там без рецептов продают лекарства, из которых потом можно изготовить наркотики. Обратите внимание на этот факт: очень много людей попадает в тюрьмы за распространение наркотиков. В этом году в крае от передозировок наркотиков погиб 81 человек, 56 из них — жители края. Вы только подумайте! Просто так, из-за того, что потребляют эту гадость, уходят в мир иной», — сказал заместитель губернатора Краснодарского края Николай Долуда.

На Кубани ведется активная борьба с наркотиками. В образовательных учреждениях постоянно проходят различные акции, где наркологи рассказывают о вреде алкоголя и психоактивных веществ. Кроме того, есть антинаркотическое волонтерское движение. Подростки уничтожают надписи на стенах домов с номерами телефонов распространителей и «отлавливают» в интернете источники сбыта наркотиков.

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