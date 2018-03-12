Новый закон поможет решить проблемы животноводства на Кубани

Депутаты ЗСК разработали законопроект о развитии животноводства и производства животноводческой продукции.

Об этом сообщил председатель ЗСК Юрий Бурлачко на Всероссийском форуме сельхозпроизводителей. Он рассказал, что с помощью законопроекта к 2023 году удастся выйти на производство 850 тыс. т мяса в год и увеличение поголовья свиней до 3 млн голов.

Спикер ЗСК отметил, что закона о развитии животноводства нет ни в одном субъекте.

«Мы начинаем первыми, такие меры поддержки отрасли могут быть востребованными и в других регионах. Документ создает условия для интенсивного развития, вводит новые формы и виды стимулирования сельхозтоваропроизводителей, занятых животноводством, производством и переработкой подобной продукции», — отметил Бурлачко.

Он подчеркнул, что животноводство — отрасль сложная, отдача от растениеводства быстрее. Но, по его мнению, нельзя ориентироваться только на одну отрасль, и АПК Кубани просто необходима переориентация. По словам спикера, на последней сессии ЗСК внесли поправки в краевой бюджет, в результате которых на развитие животноводства уже заложен 1 млрд рублей. Он также заметил, что в регионе активно вводятся новые виды грантовой поддержки, сообщает РБК.

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