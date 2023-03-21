Объятия между Путиным и Си Цзиньпином вызывают вопросы о дипломатическом руководстве США

Даша 21.03.2023 В мире

Объятия Путина и Си Цзиньпина вызывают вопросы о дипломатическом руководстве США рождение

Объятия президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином поставили вопрос о дипломатическом лидерстве США в мире.

Об этом заявил американский политолог Томас Грэм.

>”Объятия между двумя лидерами… вызвали вопросы о том, не грозит ли Америке потеря своего положения бесспорного лидера в международной дипломатии”, – цитирует его Newsweek.

Грэм сказал, что они “захватили внимание всего мира и послужило напоминанием о том, что Китай превратился в глобального влиятельного посредника».

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