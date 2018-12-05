Первый вице-спикер гордумы Краснодара Тимофеев досрочно сложит полномочия

По данным СМИ, решение огласят на заседании городской думы 6 декабря.

Такое решение приняли в связи с тем, что антикоррупционная декларация за 2017 год не совпала с реальными данными о доходах и имуществе Виктора Тимофеева.

Тимофеев был избран депутатом городской думы Краснодара IV созыва от партии «Единая Россия» в 2005 году. Переизбирался в 2010 и 2015 годах.

По данным на 2016 год, ему принадлежали шесть земельных участков, два жилых дома, квартира и моторная лодка «Казанка 5 М4». В аренде находились еще три участка, а в бессрочном безвозмездном пользовании — комната площадью 17 кв. м.

В 2017 году Тимофеев заработал 4,2 млн рублей, а его жена — 600 тыс. рублей. Согласно предоставленным сведениям, в собственности у депутата находились квартира площадью 52,5 кв. м, два дома — 18 и 43 кв. м, пять земельных участков и еще три — в аренде. В пользовании были комната в общежитии и квартира площадью 38,7 кв. м. Супруга Тимофеева задекларировала два земельных участка и квартиру, сообщает РБК-Краснодар.

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