Первышов: ярмарки в Краснодаре будут работать до новогодних праздников

Новогодние ярмарки откроются во второй половине декабря.

Мэр Евгений Первышов 12 декабря сообщил, что поручил управлению торговли расширить сельхозярмарки выходного дня, чтобы все могли максимально закупиться продуктами именно кубанских производителей. Ассортимент ярмарок пополнят, они будут работать почти до новогодних праздников. Также в городе скоро начнут работу елочные базары.

Основные праздничные мероприятия пройдут на Театральной площади. По словам Первышова, сейчас идет подготовка к Рождественской выставке-ярмарке, которую впервые организуют при участии Минпромторга РФ.

Также мэр рассказал, что на праздничное представление «Новогодняя фантазия» в ТО «Премьера» детям раздали около 17 тыс. билетов, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 22 декабря пройдет шествие Дедов Морозов. Колонна Дедов Морозов со Снегурочками и сказочными героями пройдет от площади имени А. С. Пушкина по улице Красной до Театральной площади. По пути следования будут работать две концертные площадки — у Музыкального театра и Краснодарской филармонии.

В Краснодар 12 декабря приедет Дед Мороз из Великого Устюга.

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