План по капремонту на Кубани в 2018 году выполнили наполовину

Работы в более чем 400 домах даже не начались. О низких темпах говорили 22 октября на совещании в краевой администрации.

Причины таких задержек, по мнению вице-губернатора Анатолия Вороновского, — затягивание сроков проведения аукционов и слабый контроль за работами со стороны муниципальных властей. На селекторном совещании вопросы задавали руководителям городов и районов, где больше всего замечаний. Это Геленджик, Славянск-на-Кубани, Туапсе, Крымский район и другие.

«Надо уже работать с подрядчиками, которые будут заходить и работать здесь, делать качественно эти услуги. Но если мы не будем поддерживать многоквартирные дома вовремя и делать капитальный ремонт, то, соответственно, и здания будут разрушаться, и комфорт, и безопасность жителей будут снижаться. И у нас такая возможность есть сейчас, сформирован фонд, есть деньги, остается только исправно их использовать», — сказал заместитель губернатора Краснодарского края Анатолий Вороновский.

Все дома, в которых запланировали провести работы в этом году, будут отремонтированы до марта 2019 года.

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