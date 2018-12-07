Почту в Горячем Ключе оцепили из-за посылки с детской механической игрушкой

Из посылки доносились специфические звуки, которые издавала детская игрушка с батарейкой с истекшим сроком годности.

«В 12:42 поступило сообщение об обнаружении в здании почтового отделения на улице Ленина, 6 посылки, издающей специфические звуки. Была проведена экстренная эвакуация 20 человек — работников и посетителей, детей среди них нет», — сказал источник в экстренных службах региона.

Посылку вскрыли в присутствии сотрудников полиции, кинологов и хозяйки, внутри находилась издающая звуки детская игрушка с батарейкой с истекшим сроком годности, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Горячем Ключе 7 декабря из-за подозрительного предмета оцепили здание почты. В полиции ранее сообщили о том, что помещение обследовали, опасных предметов не обнаружили.

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