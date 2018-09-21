Под Краснодаром несовершеннолетнего ударило током на вагоне поезда

ЧП произошло 21 сентября на ж/д станции «Энем». По факту травмирования проводится доследственная проверка.

По версии следствия, в 17:15 на станции, расположенной в черте поселка Энем Республики Адыгея, при подъеме на вагон грузового поезда несовершеннолетнего ударило током высокого напряжения.

Пострадавший остался жив, до приезда скорой ему оказали первую медицинскую помощь.

Следователи выехали на место происшествия.

Установят все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

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