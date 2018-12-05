Подлодки «Ростов-на-Дону» и «Старый Оскол» вышли на учения из Новороссийска

05 декабря в 19:57

Основная задача подлодок — уничтожить корабли и береговые объекты возможного противника.

Экипажи готовят субмарины к экстренному выходу в указанный район, где нужно будет обнаружить и уничтожить цели с помощью ракет. Кроме того, подлодки типа «Варшавянка» выполнят глубоководное погружение и лягут на дно. Также экипажи отработают действия при аварийном всплытии.

За этими учениями внимательно следят военные НАТО, и это не случайно. Американские эксперты очень боятся подлодок проекта «Варшавянка». В США даже составили рейтинг самых смертоносных кораблей Черноморского флота.

Одно из первых мест в списке заняла субмарина, которая получила прозвище «Черная дыра». Ее очень сложно обнаружить, плывет она практически бесшумно. В НАТО считают, что дизель-электрические лодки хорошо подходят для патрулирования благодаря своим характеристикам. Максимальная глубина погружения — 300 м, а дальность хода — 7,5 тыс. миль. Кроме того, субмарины могут нести 18 торпед и запускать из-под воды крылатые ракеты по сухопутным или морским целям.

Также в рейтинг смертоносных кораблей Черноморского флота вошли крейсер «Москва», фрегат «Адмирал Григорович» и корвет класса «Тарантул».

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник