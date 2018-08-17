Полиция Краснодара проверит факт стрельбы в центре города

В соцсетях появилось видео лежащего на земле мужчины без движения на углу улиц Красной и Одесской.

По версии очевидцев, в участника драки стреляли из травматического оружия. Услышав крики, прохожие вызвали оперативную группу.

«В течение нескольких минут на место прибыл ближайший наряд полиции, который не выявил ни факта драки, ни каких-либо граждан. Из медицинских учреждений сообщений о поступлении пострадавших с указанного участка местности также не поступало», — сказал руководитель пресс-службы УМВД РФ по Краснодару Артем Коноваленко.

Скорая приезжала по вызову, но никого не пришлось госпитализировать. Было ли использовано оружие и какое, сейчас разбираются полицейские. Устанавливают также фигурантов потасовки в центре города.

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