Полиция Краснодара разобралась в инциденте с плиткой на улице Тургенева

Выяснилось, что утром 2 ноября плитку на тротуаре разбирали по согласованию с застройщиком.

Сотрудники полиции выехали на место, опросили представителей подрядной организации, которая ремонтирует дорожное покрытие на улице Тургенева. Установили, что они проводят демонтаж старой тротуарной плитки, которая ранее устанавливалась частным застройщиком, впоследствии продавшим возведенное им офисное помещение одной из финансовых организаций. Руководство здания было заранее проинформировано о демонтаже плитки и отказалось самостоятельно ее демонтировать.

«В рамках городской программы здесь будет нанесено новое тротуарное покрытие, соответствующее установленным нормам. Полицейские связались с руководителем офисного здания, который заявил об отсутствии каких-либо претензий и причиненного ущерба, в связи с тем, что плитка, по его мнению, является строительным мусором. Таким образом факт кражи не подтвердился. В действиях мужчины, попавшего на видео, состава преступления нет», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» руководитель пресс-группы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», краснодарцы 2 ноября обратили внимание на мужчину, уносящего плитку с улицы Тургенева. Они предположили, что мужчина, воспользовавшись ситуацией с ремонтными работами, решил похитить несколько плиток с тротуара.

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