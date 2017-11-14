После пожара общежитие в Сочи восстановят за две недели

Об этом 14 ноября рассказал мэр Анатолий Пахомов.

Глава Сочи отметил, что, по предварительным данным, общежитие можно будет восстановить за две недели. Сейчас специалисты оценивают ущерб.

«Мы посмотрели — комнаты для проживания в основном не тронуты на втором этаже, а деревянный стояк весь горелый. Думаю, за неделю-две восстановим», — цитирует Пахомова РИА «Новости».

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи 14 ноября в 9:22 загорелась пристройка к пятиэтажному жилому дому на улице Чебрикова, людей эвакуировали. При пожаре пострадали люди. Огонь перекинулся на жилые помещения, площадь пожара составила 300 кв. м. К месту пожара в Сочи направили лабораторию для проверки воздуха. Жильцам горевшего общежития предложили временное размещение.

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