Появилось видео с места ДТП с автобусом с детьми в Сочи

Авария произошла в Адлере 14 апреля в 15:30.

Видеозапись опубликовали очевидцы в социальных сетях. На записи видно, что пассажирский автобус стоит в кювете. Машина второго участника ДТП врезалась в дорожное ограждение. Из автобуса выводят детей.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее в полиции сообщили, что водитель автобуса, в котором находились дети, при перестроении допустил столкновение с автомобилем Hyundai. После этого автобус съехал с дороги в ливневую канаву. В результате ДТП никто из детей не пострадал.

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