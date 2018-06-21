Пожар в полях под Краснодаром распространился на площадь около 2 га

Спасатели продолжают тушить загоревшуюся траву возле станицы Старокорсунской. Урожай там уже успели убрать, горит стерня.

Сейчас на Кубани объявлен пятый, самый высокий класс пожароопасности, сообщили в МЧС. Привести к бедствию может любая искра. Запрещено разводить костры, выбрасывать непотушенные окурки, оставлять на природе мусор. Если вы увидели пламя, необходимо сразу же сообщить спасателям, позвонив по номеру 112 с мобильного телефона.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о пожаре поступило в МЧС 21 июня около 13:00. Также поля горели в районе «Баскет-холла», возгорание потушили в 14:17.

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