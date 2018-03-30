Правозащитник Александр Брод: кубанские оппозиционеры дезинформируют СМИ

30 марта в 18:47

Член Совета по правам человека при президенте РФ прокомментировал итоги инспекции региона.

«Краснодарский край — развивающийся, динамичный регион. Я к вам ехал через два соседних региона. Никого не хочу обижать, но контраст разительный. У вас отличные дороги, развитая инфраструктура, населенные пункты на подъеме. Думаю, и сами жители Кубани осознают, что уровень жизни и развития у вас выше, чем в ряде других регионов», — сказал член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод.

Вместе с тем, он признал наличие в Краснодарском крае нескольких проблем, которые копились годами. Это, к примеру, вопросы земельных отношений. При этом он отмечает, что в ходе встречи с НКО и жителями края губернатор Вениамин Кондратьев и его команда продемонстрировали открытость, готовность к диалогу и решению проблем.

«С большим сожалением отмечу, что в регионе есть представители оппозиции, которые не всегда объективно информируют СМИ и федеральных правозащитников о происходящем, работают на самопиар, выполняют заказы определенных политических и экономических групп. Задача федеральных правозащитников, краевого СПЧ и региональной Общественной палаты заключается в объективной оценке проблематики без всякой конъюнктурщины и политических пристрастий», — цитирует Брода «Ясно».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре прошло выездное заседание СПЧ при президенте РФ.

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