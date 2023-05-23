Представитель Узбекистана войдет в правление Совета мусульманских старейшин

В столице Объединенных Арабских Эмиратов состоялась встреча с генеральным секретарем Совета мусульманских старейшин Мухаммадом Абдулсаламом, сообщает ИА «Дунья».

На встрече Мухаммад Абдулсалам обсудил деятельность совета и достижения, поделившись информацией о результатах, особо отметил вклад Узбекистана в исламскую цивилизацию. В частности, он подчеркнул вклад имама аль-Бухари, имама Мотуриди и Исы ат-Тирмизи в популяризацию оригинального содержания ислама и сборника избранных хадисов.

В ходе беседы Муслим сообщил, что в состав Совета старейшин сегодня входят влиятельные ученые, получившие признание в исламском мире, а учитывая высокое положение земли Узбекистана в исламской цивилизации, представитель страны, находящийся в числе членов совета будет объявлено отдельно на одном из престижных мероприятий.

Совет мусульманских старейшин — независимая международная организация, созданная в июле 2014 года в Абу-Даби. Основная цель совета – способствовать миру в мусульманском мире, совместными усилиями прекращать конфликты. В состав правления совета войдут мусульманские ученые и эксперты, получившие влияние благодаря своей независимости и умеренности.