При разработке ФЗ «О благотворительной деятельности» учли олимпийский опыт Сочи

Закон «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», который президент России подписал 5 февраля, вступил в силу 1 мая.

По словам начальника управления молодежной политики администрации Сочи Андрея Безроднова, в его основу положили опыт, который приобрел Сочи во время подготовки и проведения Олимпийских игр 2014 года.

«Добровольчество в России существовало всегда, но именно Олимпийские игры в Сочи дали ему новый толчок. В 2011 году открылся городской Центр развития волонтерства, и с этого времени он подготовил более 10 тыс. добровольцев», — отметил он.

К каждому крупному мероприятию волонтеры проходят несколько этапов подготовки. К примеру, обучение к чемпионату мира по футболу стартовало в апреле с вводных лекций и изучения истории мундиаля. Вторым этапом волонтеры проходили тренинги на стрессоустойчивость и умение работать в команде. Заключительный, «предметный» курс — навыки работы на конкретной площадке.

«Волонтерство в Сочи очень развито на всех уровнях. Это активные и небезразличные люди, настоящие патриоты своего города. Волонтерские ячейки организованы на базе школ и университетов, проводятся конкурсы «Волонтер месяца» и «Волонтер года». Кроме того, участие в волонтерском движении может обеспечить абитуриенту до пяти дополнительных баллов при поступлении в вуз», — добавил Безроднов

В прошлом году учредили именную награду «Почетный волонтер города Сочи». Нагрудный знак уже получили два жителя курорта. В этом году их станет больше — 2018-й объявлен в России годом добровольца.

«Только в Сочи каждый год проходит больше 300 крупных мероприятий, и ни одно из них не обходится без наших помощников. Городские волонтеры будут работать все дни чемпионата, и еще два дня после. Сразу за этим начнется подготовка к новым событиям — уже в сентябре в городе пройдут гонки «Формулы1» Гран-при России, — цитирует Безроднова пресс-служба администрации Краснодарского края.

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