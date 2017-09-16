Причиной катастрофы Як-130 под Борисоглебском мог стать отказ двигателя

16 сентября в 16:57

По факту падения самолета организована проверка. В Минобороны России создали специальную комиссию, она направляется к месту аварии.

«По предварительной информации, причиной происшествия мог стать аварийный отказ систем двигателя», — сообщил источник в экстренных службах.

По его словам, возникшее после падения самолета возгорание уже ликвидировано.

По данным Минобороны, экипажу из двух человек удалось увести самолет от близлежащих построек и благополучно катапультироваться. По последним сведениям, пилоты успешно эвакуированы, их жизни ничего не угрожает. Сразу после приземления оба пилота вышли на связь. Для их эвакуации в район крушения была направлена поисково-спасательная группа, сообщает «Российская газета».

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», в Волгоградской области 16 сентября упал учебно-боевой самолет Як-130.

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