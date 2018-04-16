Причиной пожара в ТЦ в Кемерове назвали замыкание из-за протечки крыши

По данным СМИ, автоматические выключатели, которые должны защищать от токовой перегрузки, не сработали.

К таким выводам пришли специалисты исследовательского центра экспертизы пожаров Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России. По предварительным данным экспертов, пожар произошел из-за короткого замыкания в электропроводке, проложенной на четвертом этаже центра, над детской игровой зоной. Замыкание могло быть вызвано протечками в крыше. Снег с крыши не убирался, он начал подтаивать, а вода попала на провода.

Первым загорелся пластиковый плафон, расположенный над детским сухим бассейном с поролоновыми кубиками. Их воспламенил горящий пластик, капавший сверху. Возгорание могло иметь локальный характер, но его быстро раздула вентиляция, которую в момент пожара никто не выключил. Сигнализация сработала на температуру и дым, но зона горения залита не была — после морозов промерзавший водопровод, проведенный к системе с улицы, был перекрыт, пишет «Коммерсантъ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», возгорание в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошло днем 25 марта. Среди пострадавших и погибших — дети. Число погибших при пожаре в ТЦ Кемерова — 64 человека.

Губернатор Кубани выразил соболезнования родным и близким погибших при пожаре в Кемерове. Кондратьев поручил проверить нормы безопасности во всех торговых центрах Кубани. Учения по пожарной безопасности прошли в ТЦ Анапы, Сочи и Новороссийска.

В Краснодаре акция памяти погибших при пожаре в Кемерове собрала более 3,5 тыс. человек. На Кубани более 50 тыс. человек приняли участие в траурных акциях памяти погибших в Кемерове.

Президент России Владимир Путин 1 апреля принял досрочную отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.

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Пожар в ТЦ Кемерова

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