Промпарк в Усть-Лабинском районе объединит 20 предприятий

Предприятие, сочетающее в себе животноводство и агротуризм, появится в районе. В двух хуторах сейчас готовят участок для строительства особой молочно-товарной фермы.

На ней будут производить молоко и сыры, а заодно показывать весь процесс туристам. Соглашение о реализации проекта власти муниципалитета подписали на инвестиционном форуме в Сочи.

«На этот форум мы привезли пять проектов общей стоимостью более 1,2 млрд рублей. Инновационные проекты позволят нам повышать налогооблагаемую базу, соответственно, и благополучие наших жителей», — сказал глава Усть-Лабинского района Николай Артющенко.

Муниципалитет имеет большой опыт привлечения инвестиций. Сейчас в Усть-Лабинске реализуют масштабный проект в образовательной сфере — возводят современный лицей. Он сможет принять 475 учеников.

«Площадь помещения составляет около 27 тыс. кв. м., площадь участка составляет 4,8 га. Для Усть-Лабинского района и Краснодарского края, насколько мне позволяет оценивать мой опыт работы, это уникальный объект. Он будет являться достаточно серьезным центром притяжения учащихся и одаренных детей со своего края и всего Южного федерального округа», — пояснил генеральный директор компании «Главкубаньстрой» Андрей Околелов.

Еще один значимый инвестиционный проект — строительство второго на Кубани промышленного парка. В рамках прошлых сочинских соглашений более 1 млрд рублей направлены на создание под Усть-Лабинском современной индустриальной зоны. В работе с инвесторами власти района применяют комплексный подход: для бизнеса обязательно создают современную инфраструктуру и оказывают поддержку на всех этапах.

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