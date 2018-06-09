Пропавшего в Крымском районе мальчика ищут спасатели на вертолетах

Ребенок, отдыхавший в летнем лагере, пропал 8 июня.

Его отсутствие вожатые заметили во время вечерней переклички. Поиски начались ночью, но результатов не принесли. С наступлением рассвета сотрудники лагеря, станичные власти и силовики продолжили прочесывать местность. Сейчас зона поисков — это несколько десятков гектаров леса, также поисковые группы движутся вдоль русел рек.

Следы школьника ищут 200 человек, с неба лес осматривают спасатели на вертолетах.

Рост мальчика — около 120 см, волосы русые. В день исчезновения он был одет в спортивный костюм серо-черного цвета и светлые кроссовки. Предположительно, с собой ребенок взял карту и компас. Всех, кто видел его или знает что-либо о месте нахождения мальчика, полиция просит немедленно сообщить в дежурную часть или по телефону 02.

По предварительным данным, ребенок не должен был участвовать в соревнованиях — учитель самовольно привез его в лагерь, чтобы потренироваться. Соревнования должны были начаться 9 июня. Их отменили, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», СУ СК РФ по Краснодарскому краю начал доследственную проверку по факту исчезновения ребенка.

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