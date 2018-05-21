Путин и Моди совершили морскую прогулку на корабле «Чайка»

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди 21 мая провели российско-индийские переговоры в сочинской резиденции «Бочаров ручей».

Переговоры длились более трех часов. После окончания официальной части лидеры двух стран продолжили общение в неофициальной обстановке. Президент России пригласил своего индийского гостя совершить морскую прогулку. На корабле «Чайка» они вышли из морского порта Сочи и прошли морем до порта Имеретинской низменности.

Во время этой прогулки Путин общался с Моди на английском без переводчика. Лидеры продолжили переговоры за ланчем, периодически выходя на палубу подышать морским воздухом и полюбоваться береговой линией Сочи.

Сразу по прибытии в прибрежный кластер в Имеретинской низменности Путин и Моди отправились в детский образовательный центр «Сириус», где приняли участие в церемонии закрытия майской образовательной программы, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Путин и Моди 21 мая посетят образовательный центр «Сириус» в Сочи. Это первая в текущем году встреча Владимира Путина и Нарендры Моди — с начала года они несколько раз говорили по телефону. Предыдущие переговоры президента РФ и премьера Индии состоялись в сентябре 2017 года на полях саммита БРИКС в китайском Сямэне.

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