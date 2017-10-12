Путин на встрече в Сочи заявил о готовности создавать комфорт для иностранного бизнеса

Глава государства заявил, что власти РФ в том числе готовы снимать барьеры и совершенствовать законодательство.

«В тесном контакте с деловыми кругами продолжим совершенствовать законодательную базу, правоприменительную практику, будем снимать избыточные административные барьеры, вкладывать ресурсы в развитие инфраструктуры и, разумеется, в подготовку кадров», — сказал Владимир Путин на встрече с бизнесменами Германии.

Во встрече также принимают участие президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, его помощники по международным делам и экономическим вопросам Нурлан Онжанов и Алихан Смаилов и первый вице-премьер Аскар Мамин.

С российской стороны в ней участвуют вице-премьер Аркадий Дворкович, министр энергетики Александр Новак, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр экономического развития Максим Орешкин, спецпредставитель президента по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики Сергей Шматко, помощники президента Андрей Белоусов и Юрий Ушаков, глава «Газпрома» Алексей Миллер, сообщает РИА «Новости».

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