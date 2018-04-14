Путин назвал удар по Сирии актом агрессии против суверенного государства

Президент России Владимир Путин 14 апреля прокомментировал серию авиаударов по Сирии коалиционных сил в составе США, Великобритании и Франции.

По словам Владимира Путина, группа западных стран цинично пренебрегла отправкой специалистов ОЗХО в Сирию и предприняла военную акцию, не дождавшись итогов расследования. Удар же западной коалиции он назвал актом агрессии против суверенного государства.

«Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения агрессивных действий США и их союзников. Россия самым серьезным образом осуждает нападение на Сирию, где российские военнослужащие помогают законному правительству бороться с террором», — сообщил глава российского государства.

По словам Владимира Путина, США еще больше усугубляют гуманитарную катастрофу в Сирии и «своими действиями несут страдания мирному населению, по сути, потакают террористам».

По мнению главы российского государства, эскалация ситуации вокруг Сирии оказывает разрушительное воздействие на всю систему международных отношений, а своими действиями американцы провоцируют новую волну беженцев из этой страны и региона в целом.

Владимир Путин также отметил, что для атаки на Сирию США использовали инсценировку применения отравляющих веществ против гражданского населения.

«Вновь, как и год назад, когда США атаковали в Сирии авиабазу Шайрат, в качестве предлога использована инсценировка применения отравляющих веществ — на этот раз в Думе, пригороде Дамаска. Российские военные эксперты, побывав на месте мнимого инцидента, не обнаружили следов применения хлора или другого отравляющего вещества. Ни один местный житель не подтвердил факт химической атаки», — цитирует главу государства «Известия».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Америка и союзники утром 14 апреля выпустили по Сирии более 100 ракет.

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