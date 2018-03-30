Путин подписал указ о начале весеннего призыва

В этот период планируется призвать 128 тыс. человек.

«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2018 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет», — говорится в указе президента РФ Владимира Путина.

По данным Минобороны, весной 2017 года на военную службу отправились 142 тыс. человек. Количество уклонистов, по подсчетам военного ведомства, составило 0,2% от числа призывников, пишет «Российская газета».

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