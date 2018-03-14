Путин посетил новый терминал аэропорта Симферополь

Президент России Владимир Путин 14 марта во время поездки в Крым осмотрел новый аэровокзальный комплекс аэропорта Симферополь.

На первом этаже Владимиру Путину показали зал регистрации с «Зеленой стеной» площадью около 1,6 тыс. кв. м — самой большой в Европе стеной из растений внутри здания. «Зеленая стена» состоит из живой и искусственной частей, ширина конструкции составляет 110 м.

Президент осмотрел макет всего аэровокзального комплекса и заслушал доклад о его строительстве. Затем глава государства прошел в зону обработки багажа, где размещена впервые созданная в России с 1991 года полностью отечественная багажная система. Кроме того, президенту во время осмотра терминала рассказали о созданной здесь туристической инфраструктуре, а в зоне телетрапов — о строительстве перронов.

В качестве основной идеи дизайнеры взяли образ моря, назвав проект «Крымская волна». Высота построенного в форме волны терминала составляет от 25 м до 35 м в разных точках. В новом терминале, расположившемся в нескольких километрах от действующего аэровокзала, предусмотрено почти 30 лифтов, 16 эскалаторов, восемь телетрапов и восемь выходов к перронным автобусам. При этом были учтены требования создания безбарьерной среды для пассажиров с ограничениями по здоровью, пожилых людей и пассажиров с детскими колясками.

На привокзальной площади на 11 га разбит ландшафтный парк, есть зона отдыха с детской площадкой. В эксплуатацию в аэропорту также будет введена отремонтированная и удлиненная взлетно-посадочная полоса с новыми рулежными дорожками.

Работы в новом терминале планируется завершить к летнему туристическому сезону 2018 года, сообщает ТАСС.

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