Путин примет участие в выборах президента в 2018 году

Об этом Владимир Путин 6 декабря сказал на встрече с ветеранами и тружениками автозавода ГАЗ.

«Да, я буду баллотироваться на пост президента Российской Федерации», — цитирует главу РФ ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Владимир Путин в октябре рассказал, какие задачи будут стоять перед будущим президентом России. По его словам, главе государства предстоит сделать страну конкурентоспособной и гибкой.

«Я уже много раз на этот счет говорил… Мы должны сделать Россию очень гибкой и в высшей степени конкурентоспособной. Гибкой с точки зрения форм и методов управления. Гибкой с точки зрения экономики. Устремленной в будущее с точки зрения внедрения новейших технологий. Оценки этих возможностей и их применения», — сказал Путин.

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