Путин: промышленный рост в 3% — хороший показатель

Владимир Путин 20 декабря встретился с журналистами. По традиции, перед тем как дать слово корреспондентам, глава государства подвел итоги уходящего года.

Он отметил, что впервые с 2011 года федеральный бюджет будет профицитным — свыше 2% ВВП. Этот важнейший показатель тоже вырос больше, чем на 1%. Кроме того, в этом году зарплаты россиян ненамного, но увеличились, а число безработных стало меньше.

Отвечая на вопрос о национальных проектах, Владимир Путин заявил, что сейчас стране нужен прорыв, прыжок в новый технологический уклад. Для этого необходима концентрация ресурсов на выбранных направлениях развития. В прошлом году более 20 трлн рублей заложили на национальные проекты. Главные направления — образование, здравоохранение, цифровая экономика, всего 12 отраслей, а также план развития инфраструктуры. Президент рассказал о развитии промышленности.

«Промышленный рост в целом выше роста ВВП — 3%. Перерабатывающая промышленность — 3,2%. Это хорошие показатели. Легкая промышленность развивается еще быстрее. Производство продуктов питания за десять месяцев выросло на 13%. Наметили ряд программ, связанных с отдельными отраслями производства. До 2024 года она составит 1 трлн 376 млрд рублей. Это касается легкой промышленности, авиации, ОПК», — отметил Владимир Путин.

Говорил президент также о тарифах ЖКХ, их рост не должен превысить 4%. Затронули тему ядерного оружия. Владимир Путин подчеркнул: в этом вопросе Россия добивается не преимущества, а сохранения баланса и мира на планете.

На главное медиасобытие года съехалось рекордное количество журналистов — 1 тыс. 702 человека. Это представители российских и иностранных СМИ. Свои вопросы уже задали украинские и японские корреспонденты. На пресс-конференции сейчас работает специальный корреспондент «Кубань 24». Все подробности — в следующих эфирах «Фактов».

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